Cezaevi Personeli Günü için Afişler Hazırlandı - Son Dakika
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Cezaevi Personeli Günü için Afişler Hazırlandı

Cezaevi Personeli Günü için Afişler Hazırlandı
06.06.2026 10:37
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Adalet Bakanlığı, cezaevi personelinin önemini vurgulayan afişler hazırladı. 6 Haziran'da paylaşılacak.

Adalet Bakanlığı, 6 Haziran Ceza İnfaz Kurumu Personeli Günü kapsamında cezaevi personelinin fedakar çalışmalarını anlatan özel afişler hazırladı.

Adalet Bakanlığı, 6 Haziran Ceza İnfaz Kurumu Personeli Günü dolayısıyla ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla özel afişler hazırladı.

Bakanlık tarafından hazırlanan ve 6 Haziran'da kamuoyuyla paylaşılacak afişlerde, ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin adalet sistemindeki yeri ve önemi vurgulandı. Afişlerde, infaz ve koruma memurları başta olmak üzere ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin kamu güvenliğinin sağlanması, hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılması ve ceza infaz hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesindeki katkılarına dikkat çekildi.

Hazırlanan çalışmayla, ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin özverili çalışmalarının görünür hale getirilmesinin amaçlandığı belirtilirken, personelin adalet hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu mesajı verildi.

Her yıl 6 Haziran'da kutlanan Ceza İnfaz Kurumu Personeli Günü kapsamında ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleneceği öğrenilirken, hazırlanan afişlerin kurum binaları ile dijital platformlarda yayımlanacağı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Adalet Bakanlığı, Etkinlikler, Politika, 3. Sayfa, Cezaevi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi Personeli Günü için Afişler Hazırlandı - Son Dakika

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