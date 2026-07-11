Cezaevi Ziyaretinde Uyuşturucu Yakalandı - Son Dakika
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Cezaevi Ziyaretinde Uyuşturucu Yakalandı

11.07.2026 12:03
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Akşehir'de cezaevine uyuşturucu hap sokmaya çalışan kadın, aramada yakalanarak tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, cezaevinde uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan oğlunu ziyarete giden bir kadın, cezaevi girişinde yapılan üst aramasında üzerinde uyuşturucu haplarla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda uyuşturucu madde suçundan tutuklu bulunan A.Ç.'yi ziyarete gelen annesi F.Ç., ziyaretçi kabulü öncesinde infaz koruma memurları tarafından yapılan rutin üst aramasından geçirildi. Görevlilerin dikkati sonucu yapılan aramada, F.Ç.'nin göğüs bölgesine gizlenmiş halde toplam 18 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından durum tutanak altına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu haplara el konuldu. İhbar üzerine cezaevine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan F.Ç. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Mahkemece tutuklanan F.Ç., cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Cezaevi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi Ziyaretinde Uyuşturucu Yakalandı - Son Dakika

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