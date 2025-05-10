Cezaevinden çıkar çıkmaz soluğu bakın nerede aldı

Ciciş Kardeşler olarak tanınan isimlerden Esra Ersoy, 2022 yılında 13 yaşındaki D.S.B.'ye yönelik istismar suçlamasıyla yargılanmış ve iki ayrı suçtan toplam 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmıştı. Uzun süredir Marmara Kadın Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ersoy, cezasını tamamlayarak tahliye edildi.

Tahliyesinin ardından ilk iş olarak kuaföre giden Esra Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. "Sarışının adı, esmerin tadı. Çıktım, sarıya dönüyoruz tekrardan," sözleriyle saç rengini yeniden değiştirdiğini duyurdu. Uzun süredir cezaevinde olan Ersoy, fiziksel görünümüne dair yorumlarda bulunarak, "Hiç beyazım yok, gördüğünüz gibi çok gencim" ifadelerini kullandı. Öte yandan paylaşımında belirgin şekilde kilo aldığı da gözlendi.