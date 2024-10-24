Cezaevinden İzinli Çıkan Adam Vuruldu

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde cezaevinden izinli çıkan şahıs, silahla vurularak yaralandı.

Olay, Gemlik ilçesi Engürücük Mahallesi'nde saat 11.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik Açık Cezaevinden son bir ay kala izinli olarak çıkan Temel Ağlan, kimliği belirsiz kişiler tarafından otomobilden ateş açılarak vuruldu. İki bacağından vurulan Ağlan, 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine sevk edilirken, yaralının durumumun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıların kimliklerini tespit ederek arama çalışmalarına başladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA