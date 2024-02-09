Cezaevinden izinli çıkan hırsız, camilerden çaldıktan sonra gazetecilere saldırdı - Son Dakika
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Cezaevinden izinli çıkan hırsız, camilerden çaldıktan sonra gazetecilere saldırdı

Cezaevinden izinli çıkan hırsız, camilerden çaldıktan sonra gazetecilere saldırdı

Sivas'ta cezaevinden izinli olarak çıkan bir şahıs, 4 farklı camide hırsızlık yaparak cemaatin cüzdan ve telefonlarını çaldı. Ayrıca bir cami din görevlisinin otomobilini de çalan şahıs, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilirken gazetecilere küfür ederek tekme savurdu ve tutuklandı.

09.02.2024 14:07  Güncelleme: 14:10
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Cezaevinden izinli çıkarak 4 camiden hırsızlık yapan şahıs, adliye girişinde gazetecilere saldırdı.

Edinilen bilgilere göre olay, 3 Şubat'ta Sivas kent merkezinde bulunan 4 farklı camide gerçekleşti. Yapılan incelemede hırsızlıkları, Sivas Açık Cezaevinden izinli olarak çıkan R.K. adlı kişinin gerçekleştirdiği anlaşıldı. Cami cemaati gibi camilere giren R.K., cemaatinin askılıkta asılı olan montlarından cüzdan ve telefonlarını çaldı. Şahsın camiye gelerek arkada saf tuttuğu ve namaz kılar gibi yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. R.K.'nin ayrıca Tarhana Camii din görevlisinin otomobilini çaldığı anlaşıldı.

Gazetecilere küfür ederek tekme savurdu

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını izleyerek hırsıza ulaştı. Çalınan otomobili park ederek kaçmaya çalışan R.K. polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, adliyeye sevki esnasında kendisi görüntüleyen gazetecilere küfür ederek tekme savurdu. R.K. tutuklanarak izinli çıktığı cezaevine yeniden gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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