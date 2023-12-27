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Cezayir'de faaliyet gösteren 2 FETÖ mensubu MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu ile yakalandı - Son Dakika
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Cezayir'de faaliyet gösteren 2 FETÖ mensubu MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu ile yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan FETÖ/PDY mensubu terörist Mustafa Tan ve Mustafa Bircan'ı Cezayir'de yakaladı. Yakalanan teröristlerin ABD'deki örgüt sorumluları ile irtibatlı olduğu ve örgüte maddi destek sağladığı belirtildi.

Cezayir\'de faaliyet gösteren 2 FETÖ mensubu MİT ve Emniyet\'in ortak operasyonu ile yakalandı
27.12.2023 - 12:17,
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü, düzenlediği ortak operasyonla firari FETÖ/PDY mensubu Mustafa Tan ve Mustafa Bircan'ı yakaladı.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan FETÖ/PDY mensubu terörist Mustafa Tan ve Mustafa Bircan'ın yakalanması için ortak operasyon düzenledi. 2 terörist Cezayir'de yakalandı. FETÖ/PDY'nin Cezayir yapılanması içerisinde yer alan Tan ve Bircan'ın ABD'deki örgüt sorumluları ile irtibatlı şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağladığı ve örgüte maddi destek verdiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Millî İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Mustafa Bircan, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cezayir'de faaliyet gösteren 2 FETÖ mensubu MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu ile yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezayir'de faaliyet gösteren 2 FETÖ mensubu MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu ile yakalandı - Son Dakika
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