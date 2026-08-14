Chiba'da Şiddetli Yağışlar Sel Getirdi - Son Dakika
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Chiba'da Şiddetli Yağışlar Sel Getirdi

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Japonya'nın Chiba eyaletinde sel baskınlarında 8 kişi hayatını kaybetti, 370 yapı zarar gördü.

Japonya'nın Chiba eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel baskınlarında en az 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Chiba Valisi Toshihito Kumagai, eyaletin Ağustos ayında görülen ortalama miktarın yaklaşık 3 katı yağış aldığını belirtti.

Japonya'nın doğusunda etkili olan şiddetli yağışlar, sele ve toprak kaymalarına yol açtı. En az 370 yapıda hasar meydana gelirken, 45 bin hane elektriksiz kaldı. Chiba eyaletinde en az 8 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Chiba ve Ibaraki eyaletlerinde yaşayan yaklaşık 400 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

7 bin kişi geceyi havalimanında geçirdi

Şiddetli yağışlar karayolu ve demiryolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Chiba eyaletindeki Narita Havalimanı'ndan çevre bölgelere yapılan tren ve otobüs seferlerinin geçici olarak askıya alınması nedeniyle yaklaşık 7 bin kişi geceyi havalimanında geçirdi. Birçok tren seferinde de gecikme ve aksamalar yaşandı.

"Chiba normalin 3 katı yağış aldı"

Chiba Valisi Toshihito Kumagai yaptığı açıklamada, eyaletin Ağustos ayında görülen ortalama miktarın yaklaşık 3 katı yağış aldığını belirterek, "Önceliğimiz hayatları kurtarmak ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürütmek olacak" ifadelerini kullandı. Yaşanan can kayıplarından büyük üzüntü duyduğunu vurgulayan Kumagai, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları konusunda ilgili kuruluşlarla birlikte çalışacaklarını ifade etti. Bölgede görülen şiddetli yağışların bir süre daha etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirten Kumagai, yerel sakinleri sel baskını ve toprak kayması riskine karşı tetikte olmaya çağırdı.

Rekor yağış

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Chiba'nın 12 saatte 348 mm yağış aldığını, bunun rekor seviye olduğunu belirtti. Ağustos ayında görülen ortalama miktarın yaklaşık 3 katı yağmur yağdığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, 3. Sayfa, Japonya, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Chiba'da Şiddetli Yağışlar Sel Getirdi - Son Dakika

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