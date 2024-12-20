Chido Kasırgası'nın Bilançosu Ağırlaşıyor

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Doğu Afrika'da etkili olan Chido Kasırgası nedeniyle Mozambik'te hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi.

Mozambik'i geçtiğimiz hafta vuran Chido Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor. Mozambik Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü (INGD) tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e yükseldiği bildirildi. Ölümlerin 66'sının kuzeydeki Cabo Delgado eyaletinde, 4'ünün Nampula eyaletinde, 3'ünün Niassa'da kayda geçtiği aktarıldı. Kasırgada en az 540 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ayrıca 39 bin 100'den fazla evin yıkıldığı, kasırgadan 329 bin 500'den fazla kişinin etkilendiği ifade edildi. UNICEF Mozambik sözcüsü Guy Taylor, "Mozambik, halihazırda insani yardıma ihtiyaç duyan 3.4 milyon çocuğun bulunduğu bir ülke. Bu krizden önce bile çocuklar, aileler dahil olmak üzere birçok insan her şeyini kaybetmişti. Evlerin, tüm köylerin tamamen paramparça olduğunu gördük. Bu yüzden insanların barınağa ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Öte yandan Chido Kasırgası, pazar günü Hint Okyanusu'nda Fransa'nın denizaşırı toprağı Mayotte Adası'nı geçerek Mozambik'e ulaşmıştı. Mayotte Adası'nda ise 31 kişi yaşamını yitirmişti. Malavi'de ise 13 can kaybı yaşanmıştı. - MAPUTO