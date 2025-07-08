CHP Adayı Şerafettin Bahadır Darp ve Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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CHP Adayı Şerafettin Bahadır Darp ve Silahlı Saldırıya Uğradı

CHP Adayı Şerafettin Bahadır Darp ve Silahlı Saldırıya Uğradı
08.07.2025 17:51  Güncelleme: 17:53
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Pınarbaşı Belediyesi Meclis Üyesi adayı Şerafettin Bahadır, darp edilmesinin ardından silahla yaralandı. Dava sanıkları bir kez daha hakim karşısında. Bahadır, sanıkların kendisine tuzak kurduğunu iddia etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Pınarbaşı Belediyesi Meclis Üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın darp edilmesinin ardından tabanca ile vurularak yaralandığı olayın sanıkları; bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrası konuşan Şerafettin Bahadır; "Bizi takip ettiler, tuzak kurdular. Kızımın yanında beni de kızımı da darp ettiler" dedi.

Tekrarlanan Pınarbaşı Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından CHP Pınarbaşı Belediye Meclis Üyesi Adayı Şerafettin Bahadır'ın, 21 Haziran 2024 tarihinde darp edilmesinin ardından tabanca ile vurularak yaralandığı olayın sanıkları Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıktı. Önceki dönem Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu'nun ağabeyi E.U. ve yeğeni M.U.'nun tutuklu olarak yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında mahkeme heyetini eksikliklerin giderilmesi için sanıklarının tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Eylül 2025 tarihine erteledi.

Duruşma sonrasında açıklamalarda bulunan Şerafettin Bahadır ise; sanıkların savunmalarında önceki belediye başkanını taklit ettiğini öne sürdüğünü ve bunu gerekçe olarak sunduklarını belirterek, "İçeride bana zarar verenlerin ifadesinde tuhaf bir şey oldu. Diyor ki: 'Topal bir ağabeyimiz vardı. Onu taklit etti. Düğünlerde oynadı.' Ben önceki belediye başkanımızın topal olduğunu görmedim bile. Yeminle görmedim. İnsanların özrü üstünden hareket edecek kadar küçülmedim ben. Ben nerede özürlü bir insan görsem ona saygı duyarım. Sahip çıkmaya çalışırım, yardımcı olmaya çalışırım. Ne demek yani 'bir insanın engeliyle alay etmek' demek. Böyle bir yüzsüzlük olur mu? Bizi takip ettiler, tuzak kurdular. Kızımın yanında, beni de kızımı da darp ettiler. Arabanın camını kırdılar. Beni de dövdüler. Şu elimin, kolumun hali hep onların eseri. Yemeğimi yiyemedim, eşim yedirdi. Hiçbir şey yapamadım ben. Ot gibi yaşadım. Onların da gerekli cezayı alması lazım" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa CHP Adayı Şerafettin Bahadır Darp ve Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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