CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday tanıtım programı öncesi basın mensuplarıyla gerginlik yaşandı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday tanıtım programı öncesi basın mensuplarının salona girişi sırasında gerginlik yaşandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkan aday tanıtım toplantısına katılmak üzere ASKİ Spor Salonu'na geldi. Bu sırada Özel'i takip etmek için gelen basın mensupları da salona girmek istedi. Ancak basın mensupları polisler tarafından içeri alınmadı. Görevli polisler basın mensuplarının kimliklerini kontrol etmelerine rağmen içeri almadı. Bu nedenle basın mensuplarıyla görevli polis memurları arasında gerginlik yaşandı. Bir süre sonra basın mensupları salona alınınca gerginlik sona erdi. - ADANA