CHP Genel Merkezinde Arbede

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez binasına ulaşmak isteyen bir grup partili ile polis arasında arbede yaşandı.

Sabah saatlerinde bir grup, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriyle beraber CHP Genel Merkezi önüne yürüdü. Daha sonra partililer arasında bir kargaşa ve gerginlik yaşandı. Partililer arasında yaşanan gerginlikten sonra polis ve partili bir grup arasında da arbede yaşandı. - ANKARA