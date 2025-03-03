CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Hakkında Soruşturma

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade verdiği sırada hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla açılan soruşturmada ifadeye çağrılan ancak ifade vermeye gitmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında bugün emniyet görevlileri tutanak tutarak savcılığa gönderdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 31 Ocak'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdiği sırada "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla hakkında açılan soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrıldı. İfade vermeye gitmeyen Çelik, geçtiğimiz cuma günü de tekrar çağrılmasına rağmen ifade vermeye gitmedi. 31 Ocak tarihinden beri polise ifadeye gitmeyen Çelik hakkında bugün emniyet görevlilerinin 'İfadeye gelmedi' şeklinde tutanak tutarak, savcılığa gönderdiği öğrenildi. - İSTANBUL