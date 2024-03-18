CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Para Sayma Görüntülerine İlişkin Soruşturmada İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü İfade Verdi - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Para Sayma Görüntülerine İlişkin Soruşturmada İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü İfade Verdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı\'nda Para Sayma Görüntülerine İlişkin Soruşturmada İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü İfade Verdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz Savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma devam ediyor.

18.03.2024 16:21  Güncelleme: 16:24
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz Savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, İstanbul, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Para Sayma Görüntülerine İlişkin Soruşturmada İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü İfade Verdi - Son Dakika

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