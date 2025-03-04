İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine yönelik soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca son dönem CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinde seçime karıştırılan hile ve seçim kanununa muhalefet edildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › CHP İstanbul İl Kongresi'ne Soruşturma - Son Dakika
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