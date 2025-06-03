CHP Kurultayı iddianamesi tamamlandı! 12 kişi için hapis talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada iddianame tamamlandı.

KILIÇDAROĞLU MAĞDUR SIFATIYLA YER ALDI

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verildi.

İMAMOĞLU'NUN ARALARINDA OLDUĞU ŞÜPHELİLER İÇİN HAPİS TALEBİ

İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.