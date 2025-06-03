CHP Kurultayı iddianamesi tamamlandı! 12 kişi için hapis talebi - Son Dakika
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CHP Kurultayı iddianamesi tamamlandı! 12 kişi için hapis talebi

CHP Kurultayı iddianamesi tamamlandı! 12 kişi için hapis talebi
03.06.2025 00:05
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, CHP Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada iddianame tamamlandı. İddianamede Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin 3 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada iddianame tamamlandı.

KILIÇDAROĞLU MAĞDUR SIFATIYLA YER ALDI

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verildi.

İMAMOĞLU'NUN ARALARINDA OLDUĞU ŞÜPHELİLER İÇİN HAPİS TALEBİ

İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı. Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Politika, İstanbul, 3-sayfa, ankara, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa CHP Kurultayı iddianamesi tamamlandı! 12 kişi için hapis talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Szka788304:
    özel olmaması imkansız zira vdeo konferans gurubu bunlar baş aktör seçilen olsa gerek mantık olarak 5 1 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    çembere daralacaklar bakalım ortada Özgür özel'i bırakacaklar o zaten seçilemez. mevzu bı 0 0 Yanıtla
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