CHP Kurultayı İptali Talebine İtiraz Reddedildi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davada 'mutlak butlan' kararı çıkmasına ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararına yapılan itiraz reddedildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı hakkında verilen 'mutlak butlan' kararı sonrasında tesis edilen ihtiyati tedbir kararına ilişkin itirazı değerlendirdi. Yapılan incelemede, davalı vekilinin ihtiyati tedbire yönelik itiraz talebinin reddine karar verildi. Daire, istinaf mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir kararlarına yönelik ayrıca bir itiraz müessesesi bulunmadığını, verilen kararın kesin nitelikte olduğunu bildirdi. Kararda, "Dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir" denildi. - ANKARA