CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tutuklandı - Son Dakika
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CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tutuklandı

CHP\'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tutuklandı

Manisa'nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, iki kişiyi darp ettirdiği iddiasıyla tutuklandı. Başkan Dönmez'in koruması ve şoförü de tutuklandı.

30.06.2024 17:45  Güncelleme: 17:50
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Manisa'nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makamında iki kişiyi darp ettirdiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece "Yağmaya azmettirme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başkan Dönmez'in koruması ve şoförü de "Yağma" suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, belediyeyle anlaşma yapan özel bir firmanın yetkilileri M.U. ve H.D.'yi belediyeye çağırdı. M.U. ve H.D.'nin Kula Belediyesinin adını kullanarak esnaftan para topladığı ve esnafı dolandırdığı iddiasıyla Başkan Dönmez firmayla olan sözleşmesini feshetmek istedi. Bunun üzerine başlayan tartışmanın ardından firma yetkilileri M.U. ve H.D., Başkan Dönmez'in şoförü M.O.A. ve koruması R.G. tarafından darp edilerek belediyeden dışarı çıkarıldı. Darp edilen M.U. ve H.D., Başkan Dönmez'in makam odasında darp edildiklerini iddia ederek polise başvurdu. Şikayet üzerine Başkan Dönmez ile şoför M.O.A. ve koruma R.G. gözaltına alındı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.O.A. ve R.G. "Yağma suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Başkan Dönmez'in sözleşmesi feshedilmek istenen firma yetkilileri M.U. ve H.D. ile odada baş başa görüştüğünü ve firma yetkililerinin kendisine saldırması üzerine koruması R.G. ve M.O.A.'nın olaya müdahale ettiğini savunarak önce Kula Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldığı, ardından da emniyete giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Başkan Dönmez de tutuklandı

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Başkan Dönmez mahkemeye sevk edildi. Mahkemenin görüldüğü sırada olayı haber alan birçok vatandaş Kula Hükümet Konağı önüne gelerek Başkan Dönmez'in çıkışını bekledi. Mahkemece "Yağma suçuna azmettirme" gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilen Başkan Dönmez, adliye çıkışı kendisini bekleyen kalabalığa "Kula'ya zarar verecek hiçbir şey yapmadım" dedi.

Araca bindirilen Başkan Hikmet Dönmez Salihli Kapalı Cezaevine sevk edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tutuklandı - Son Dakika

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