CHP'li Mustafa Erten Filyos Çayı'na Düştü - Son Dakika
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CHP'li Mustafa Erten Filyos Çayı'na Düştü

CHP\'li Mustafa Erten Filyos Çayı\'na Düştü
08.06.2026 01:41
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Karabük'te CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten, Filyos Çayı'na düşerek kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor.

Karabük'te Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan, Örgütlerden Sorumlu CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'i bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Olay, Karabük-Zonguldak karayolunun Yesil köy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyir halinde olan ve içerisinde CHP Karabük İl Başkanlığı Örgütlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in (72) de bulunduğu 78 ACD 559 plakalı otomobil, yolculuk sırasında tuvalet molası verdi. Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanarak suya düştü. Akıntıya kapılan Erten, kısa sürede gözden kayboldu.

Durumu fark eden beraberindekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Filyos Çayı'nda akıntıya kapılan CHP Karabük İl Başkanlığı Örgütlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'i bulmak için bölgede arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın duyulması üzerine CHP Karabük il başkanı Vedat Yaşar merkez ilçe başkanı Ali Yaşar ile partililer dolay yerine gelerek çalışmaları yakından takip etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Filyos Çayı, Politika, 3. Sayfa, Karabük, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa CHP'li Mustafa Erten Filyos Çayı'na Düştü - Son Dakika

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