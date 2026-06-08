Filyos Çayı'nda akıntıya kapılan Erten'in cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Filyos Çayı'nda akıntıya kapılan Erten'in cansız bedenine ulaşıldı

Filyos Çayı\'nda akıntıya kapılan Erten\'in cansız bedenine ulaşıldı
08.06.2026 11:45  Güncelleme: 12:00
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Karabük'te Filyos Çayı'na düşerek kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in cansız bedeni, 11 saatlik arama çalışmasının ardından baraj kapağı bölgesinde bulundu.

Karabük'te Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılarak kaybolan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in cansız bedenine yaklaşık 11 saat süren arama çalışmalarının ardından ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesi istikametinden dönerken arkadaşlarıyla birlikte mola veren Mustafa Erten (72), tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan indiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 20 metrelik yükseklikten yuvarlandı. Filyos Çayı'na düşen Erten, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına ayrıca Zonguldak'tan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile su altı polis dalgıç ekipleri de destek verdi. Gece boyunca devam eden çalışmalarda termal kameralar ve çeşitli teknik ekipmanlar kullanılarak çay ve çevresinde arama yapıldı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda Erten'in cansız bedeni olaydan yaklaşık 11 saat sonra baraj kapağı bölgesinde bulundu. Sudan çıkarılan cenaze, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Öte yandan Karabük Valisi Oktay Çağatay ve İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek olay yerine gelerek çalışmaya kalktık ekiplerden bilgi alarak, Erten'in yakınlarına başsağlığı diledi.

AK Parti'li Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da hastane morguna gelerek il Başkanı ve partilerle birlikte Mustafa Erten'in yakınlarına başsağlığı diledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, çok üzücü bir olay yaşadıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Ekiplere sabaha kadar arama yaptı. Sabah erken saatlerde su altı arama ekiplerinin de desteği ile baraj kapaklarında cenaze bulundu. Bizim için çok değerli bir arkadaşımızdı ve senelerin particisiydi. Merkez ilçe başkanlığımızı yaptı ve şu anda örgütlerden sorumlu il başkan yardımcımızdı. Ayağa kayıp düşüyor, sonra kalkıp dengesini kaybedip bu sefer suya kapıldığı ifade edildi. Bizim için çok üzücü bir olay" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Filyos Çayı, Politika, 3. Sayfa, Karabük, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Filyos Çayı'nda akıntıya kapılan Erten'in cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filyos Çayı'nda akıntıya kapılan Erten'in cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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