CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, polise mukavemet ederek silah çeken Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü'yle ilgili gerekli adımların titizlikle atılacağını söyledi.
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, medyaya yansıyan Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü'nün de aralarında bulunduğu grubun polise mukavemet etmesi olayıyla ilgili açıklamada bulundu.
Başkan Tekin, açıklamasında, Seyhan Belediyesi çalışanlarının da tüm kamu görevlileri gibi hukuku ve toplumun ortak yararını her şeyin üstünde tutmakla yükümlü olduğunu söyleyerek, "Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü'nün merkezinde yer aldığı olayları büyük bir üzüntüyle karşıladığımı ve gerekli adımların titizlikle atılacağını belirtmek isterim. Ben bu inancı üstlendiğim her görevde yol gösterici bir ilke olarak benimsedim. Şiddetten ve çatışmadan uzak, barışçıl ve adil bir yönetim benim siyasi anlayışımın temelini oluşturmaktadır. Görev başında olduğum sürece bu ilkeleri her zaman koruyacağımı, haklara ve insana saygıyı her şeyin üstünde tutacağımı huzurunuzda bir kez daha taahhüt etmek isterim. Ben ve çalışma arkadaşlarım bize gösterdiğiniz güvene layık olmaya, daha iyi bir gelecek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'den polise mukavemet eden müdürle ilgili açıklama - Son Dakika
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