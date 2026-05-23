CHP\'li Vekilin Şoförü Gözaltında

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın makam şoförü Gaffar Çiçek, Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Gaffar Çiçek'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Gözaltı gerekçesine ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmaz iken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MALATYA
