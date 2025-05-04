CHP Lideri'ne Saldıranın Geçmişi Ortaya Çıktı

İçişleri Bakanlığı: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T.'nin B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve 2 çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet hapis cezası alan S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır." - ANKARA