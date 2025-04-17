CHP Meclis Üyesi Adayı Şerafettin Bahadır'a Yönelik Darp ve Silahlı Saldırı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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CHP Meclis Üyesi Adayı Şerafettin Bahadır'a Yönelik Darp ve Silahlı Saldırı Davası Devam Ediyor

CHP Meclis Üyesi Adayı Şerafettin Bahadır\'a Yönelik Darp ve Silahlı Saldırı Davası Devam Ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi Adayı Şerafettin Bahadır'a yönelik darp ve silahlı saldırı davasının 3. duruşması Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmada tanıklar dinlenirken, Bahadır'ın yaşadığı sağlık sorunları ve tedavi süreci de vurgulandı.

17.04.2025 13:52  Güncelleme: 13:54
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi Adayı Şerafettin Bahadır'ın darp edildikten sonra tabanca ile vurulma olayında sanıkları bir kez daha hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yerel seçimlerin tekrarlanmasının ardından 21 Haziran 2024 tarihinde CHP'nin Pınarbaşı Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Şerafettin Bahadır'ın E.U ve M.U. tarafından darp edildikten sonra silahla yaralaması nedeniyle Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 3. duruşması yapıldı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in de katıldığı duruşmada tanıklar dinlendi. Şerafettin Bahadır ifadesinde; saldırıdan dolayı uzun süre tedavi gördüğü ve hala saldırının izlerini taşıdığını ve mağdur olduğunu belirtti. Sanık E.U. ve M.U. böyle bir olayın yaşanmasını istemediklerini belirterek tahliyelerini isterken, avukatları da müvekkillerinin 11 aydır tutuklu bulunduğunu ve tutukluluğun bir cezaya dönüşmemesi için tahliyelerini talep etti. Tanıkları dinleyen Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi; eksikliklerin giderilmesi için sanıklıların tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 8 Temmuz 2025 tarihine erteledi.

Duruşmanın ardında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç; "Şerafettin Bahadır çok uzunca bir süre yoğun bakımda kaldı. Zaman zaman ümidimizi kestik. Zaman zaman doktorlar çok olumsuz şeyler söylediler. Hayati tehlikesi uzun süre sürdü. ve gördüğünüz gibi Şerafettin Bahadır hala vücudunda o olayın yaralarını taşıyor, aksaklıkları var. Elini kullanamıyor, bacağını kullanamıyor. Hayatını idame etmekte son derece zorluk çekiyor. Bugün o davanın duruşması vardı. Bugün hep beraber kendisine destek verdik. Duruşma salonunda kendisini sevenler Pınarbaşılar, Kayseriler burada. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Avukatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tanıklar bugün tekrar ifadelerini verdiler. Bizler bu duruşma salonundan adalet bekliyoruz. Hakimlerimizin vereceği kararın en doğru karar olduğunu düşünüyoruz. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Yapılanları en doğru şekilde gözlemlensinler. Tanıklığın ifadelerini dikkate alsınlar ve kararlarını hukuka uygun en doğru şekilde versinler' diye konuştu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa CHP Meclis Üyesi Adayı Şerafettin Bahadır'a Yönelik Darp ve Silahlı Saldırı Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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