Chris Brown, 5 milyon sterlin kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Chris Brown, 5 milyon sterlin kefaletle serbest bırakıldı

Chris Brown, 5 milyon sterlin kefaletle serbest bırakıldı
22.05.2025 15:18
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Londra'da 2023 yılında bir gece kulübünde yaşanan şişe saldırısıyla ilgili olarak ağır bedensel zarar vermekle suçlanan Amerikalı R&B şarkıcısı Chris Brown, İngiltere'de görülen duruşmada 5 milyon sterlin kefaletle serbest bırakıldı.

Amerikalı R&B şarkıcısı Chris Brown, 2023 yılında Londra'daki bir gece kulübünde gerçekleştiği iddia edilen şişe saldırısıyla ilgili olarak çıkarıldığı İngiltere'deki Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde kefaletle serbest bırakıldı. Sanatçı, 5 milyon sterlinlik teminat karşılığında yargılama süresince özgürlüğüne kavuştu. Mahkeme, Brown'un Haziran ve Temmuz aylarında Birleşik Krallık'ta gerçekleşecek konserler dahil olmak üzere uluslararası turnesine devam etmesine izin verdi. Turne kapsamında Brown; Manchester, Cardiff, Londra, Birmingham ve Glasgow'da sahne alacak.

ULUSLARARASI SEYAHAT YASAKLANDI

Sanatçının kefalet şartları arasında, seyahat etmediği sürece pasaportunu teslim etmesi, yalnızca mahkemenin bildiği bir adreste ikamet etmesi, olayın yaşandığı Tape isimli gece kulübüne gitmemesi ve mağdur Abraham Diaw ile iletişime geçmemesi yer alıyor. Ayrıca Brown'ın yeni uluslararası seyahat belgeleri başvurusunda bulunması da yasaklandı.

KEFALETLE SERBEST

Mahkeme, 5 milyon sterlinlik kefaletin 4 milyonunun serbest bırakıldığı gün, kalan 1 milyonunun ise bir hafta içinde ödenmesini şart koştu. Brown, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kafesten sahneye. Breezybowl." ifadelerini kullanarak serbest kalışını ve yaklaşan turnesini duyurdu. Chris Brown ve davadaki diğer sanık Omololu Akinlolu, 19 Şubat 2023'te Mayfair'deki Tape gece kulübünde gerçekleştiği öne sürülen olayla ilgili olarak ağır bedensel zarar vermekle suçlanıyor. İki sanık, 20 Haziran'da yeniden mahkemeye çıkacak.

Kültür Sanat, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Chris Brown, 5 milyon sterlin kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika

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