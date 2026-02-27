Churchill Heykeline Protesto - Son Dakika
Churchill Heykeline Protesto

Churchill Heykeline Protesto
27.02.2026 14:34
Londra'da Churchill heykeline protesto amacıyla kırmızı boyalarla yazılar yazıldı.

İngiltere eski Başbakan Winston Churchill'in Londra'daki heykeline kırmızı boyalarla "Özgür Filistin" ve "Soykırımı durdurun" yazılarak İsrail protesto edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan eski Başbakan Winston Churchill heykeline kırmızı boyalarla yazılar yazılarak İsrail protesto edildi. Heykelin ön yüzüne "Siyonist savaş suçlusu", arka yüzüne ise "Özgür Filistin" ve "Soykırımı durdurun" ifadeleri yazıldı. Metropolitan Polisi yaptığı açıklamada, "Olaydan kısa bir süre sonra ihbardan 2 dakika içinde polis ekipleri olay yerine ulaştı. 38 yaşında bir kişi "nefretle mala zarar verme suçundan tutuklandı" denildi. - LONDRA

