Ozan Güven: Cenazelerde “Allah rahmet eylesin” demek bu kadar zor mu? - Son Dakika
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Ozan Güven: Cenazelerde “Allah rahmet eylesin” demek bu kadar zor mu?

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Ozan Güven: Cenazelerde “Allah rahmet eylesin” demek bu kadar zor mu?
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Cenazelerde kullanılan sözlere ilişkin görüşlerini paylaşan Ozan Güven, “Işıklar içinde uyu” ifadesine takıldığını belirterek “Allah rahmet eylesin” demeyi tercih ettiğini söyledi. Oyuncu, babasının cenazesine çocuk yaşta katılamamasının kendisinde iz bıraktığını da anlattı.

Ozan Güven, TV100’de yayınlanan İki Arada programında cenazelerde kullanılan ifadelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sanat dünyasında vefat eden kişilerin ardından sıkça söylenen “Işıklar içinde uyu” sözünü değerlendiren Güven, kendi tercihini “Allah rahmet eylesin” demekten yana kullandığını belirtti.

Güven, “Cenazelerde ‘Allah rahmet eylesin’ demek bu kadar zor mu? Galaksilerdeki enerjilerden bahsetmek yerine ‘Allah rahmet eylesin’ denebilir. Bir de ‘Işıklar içinde uyu’ sözüne takıldım. Ben ‘Allah rahmet eylesin’ demeyi tercih ediyorum” dedi. 

BABASININ CENAZESİNE GÖTÜRÜLMEMİŞ

Cenazelerin kendisi için neden önemli olduğunu da anlatan Güven, çocukken babasının cenaze törenine götürülmediğini söyledi. Bu durumun içinde kaldığını belirten oyuncu, artık yakınında ya da tanıdığı biri hayatını kaybettiğinde cenazeye katılıp onu son yolculuğunda uğurlamak istediğini dile getirdi. 

Güven, anneannesinin cenazesinde yaşadığı bir olayı da paylaştı. Yakını bulunmayan başka bir kişinin cenazesine yardım ettiğini anlatan oyuncu, cenaze işlemlerinin ardından anneannesini uğurlayabildiklerini aktardı.

Ozan GüvenMagazinÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • fatih cega fatih cega:
    Helal olsun 11 0 Yanıtla
  • şaban aydın şaban aydın:
    Kemalistlerin Allah ' a inancı yok. onun için öyle derler. bunu kabullenmek de istemezler. 4 2 Yanıtla
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Dün yediği hurmaların günahını çıkarıyor. Bir kesime güzel görünmek için PR çalışması. 1 3 Yanıtla
  • Zamanla Akıllanan Adam Zamanla Akıllanan Adam:
    zor olmazmı. yoksa birdaha iş vermezler piyasada 1 1 Yanıtla
  • Nazif Dayikaraca Nazif Dayikaraca:
    Helal olsun biri çıkıp doğruyu söylemiş ama Allah'ın kalbini mühürledikleri kendilerini ve alemi yaratan yerleri gökleri yaratan Allah'ın adını anmaktan korkarlar Allah onların hesabını kıyamete bırakmıştır o zamana kadar bu dünyada yaptıkları her şey onlara doğru ve şirin görünecektir. 2 0 Yanıtla
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