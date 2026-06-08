Kastamonu\'da kafede çıkan yangın söndürüldü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kafede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Cide ilçesine bağlı sahil Yürüyüş Yolu üzerinde faaliyet gösteren kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmenin ızgara bölümünde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Cide Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek, daha da büyümeden söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU