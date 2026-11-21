Cide Yurtbaşı'nda yoğun yağış sonrası kapanan köy yolu traktörle açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Cide ilçesindeki Yurtbaşı köyünde sağanak sonrası artan derenin taşıdığı ağaç ve odunlar köy yolunu kapattı. Köyde yaşayanlar traktörle yolu temizleyip ulaşımı yeniden sağladı, her yağışta aynı sıkıntının yaşandığını söyleyerek bölgeye önlem istedi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan yoğun yağış sonrası sürüklenen ağaçlar, köy yolunu ulaşıma kapattı. Köylüler kendi imkanlarıyla yolu temizleyerek trafik akışını yeniden sağladı.
Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Yurtbaşı köyünde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından debisi yükselen derenin sürüklediği ağaç ve odun parçaları köyün ulaşıma kapattı. Köyde yaşayan vatandaşlar, traktör yardımıyla yolda biriken ağaçları kaldırdı. Vatandaşların uzun uğraşları neticesinde yol yeniden trafiğe açıldı.
Köylüler her yağışta mağduriyet yaşadıklarını ifade ederek bölgede önlem alınmasını talep etti.
Kaynak: İHA
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