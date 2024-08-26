Çift Şeritten Tek Şeride Düşen Yolda Kaza: Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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Çift Şeritten Tek Şeride Düşen Yolda Kaza: Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Çift Şeritten Tek Şeride Düşen Yolda Kaza: Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Çorum'un Osmancık ilçesinde çift şeritten tek şeride düşen yolda sürücülerin dikkatsizliği sonucu iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

26.08.2024 10:08
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Çorum'un Osmancık ilçesinde çift şeritten tek şeride düşen yolda sürücülerin dikkatsizliği kazaya sebep oldu. İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmancık ilçesi Ömer Derindere Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yol yapım çalışmaları nedeni ile tek şeride düşen karayolunda Samsun İstikametinde seyir halinde olan 06 BG 5656 plakalı otomobil ile 34 CAZ 374 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çift Şeritten Tek Şeride Düşen Yolda Kaza: Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika

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