Çiftliği basıp, eşeği bıçaklayarak, atları zehirleyerek öldürdüler - Son Dakika
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Çiftliği basıp, eşeği bıçaklayarak, atları zehirleyerek öldürdüler

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, eski ortağının çiftliğini basan şahıslar, bir eşeği canlı canlı keserken 5 atı da zehirleyerek öldürdü. Dehşet anları çiftliğin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

13.07.2024 18:41
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Çiftliği basıp, eşeği bıçaklayarak, atları zehirleyerek öldürdüler

Dehşet anlarının saniye saniye kaydedildiği olayda 1 eşek ve 5 at öldü

KAYSERİ - Kayseri'nin İncesu ilçesinde, iddiaya göre, eski ortağının çiftliğini basan şahıslar, bir eşeği canlı canlı keserken 5 atı da zehirleyerek öldürdü. Dehşet anları çiftliğin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İddiaya göre, 2 kişi, eski ortağının Subaşı Mahallesindeki çiftliğini bastı. Eşeği bıçakladıktan sonra can çekişirken kesen bir kişi, daha sonra çiftlikte bulunan 5 atı da zehirleyerek öldürdü. Hızını alamayan şahıslar, çiftlikte bulunan su kuyusunu da ateşe vererek kayıplara karıştı. Gördükleri manzara karşısında dehşete düşen çiftlik sahipleri jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın eşeği bıçaklayarak öldürmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Kayseri, İncesu, Hayvan Hakları, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çiftliği basıp, eşeği bıçaklayarak, atları zehirleyerek öldürdüler - Son Dakika

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