Cihan Kolivar Davası Düşürüldü

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Katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler gerekçesiyle tutuklanıp daha sonra tahliye edilen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın davası sanığın vefat ettiği gerekçesiyle düşürüldü.

Katıldığı bir televizyon programında 'ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir, bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor' şeklinde sözler söyleyen ve 3 ayrı suçtan 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edilen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık avukatı hazır bulundu.

Düşme talebi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın 4 Eylül 2024 tarihinde vefat ettiği ve dava şartlarının ortadan kalktığı gerekçesiyle davada düşme kararı verilmesini talep etti.

Savunma yapan sanık avukatı, mütalaaya katıldığını belirterek savcılığın talebini yineledi ve müvekkilinin beraatına karar verilmesini istedi.

Dava düşürüldü

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Cihan Kolivar'ın vefat ettiği gerekçesiyle davanın düşürülmesine ve sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti. - İSTANBUL