Çin'de Feci Otobüs Kazası: 13 Ölü

Çin'in Henan eyaletinde kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan otobüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Şanghay kentinden Shaanxi eyaletine giden yolcu otobüsü, Henan eyaletinde G40 karayolunda kamyona arkadan çarptı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Feci kazada 13 kişi hayatını kaybetti. Yolcu otobüsünün 9 kişilik olduğu, ancak içinde 16 kişinin bulunduğu öğrenildi. - PEKİN