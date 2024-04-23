Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in Güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel baskınları ve toprak kaymalarında en az 4 kişi hayatını kaybetti. Kayıp olan 10 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, tahliye edilen kişi sayısı 110 bine ulaştı. Yaşanan olaylar sonucunda 6 kişi yaralanırken, maddi zararın 140,6 milyon yuan olduğu belirtildi.

23.04.2024 09:34  Güncelleme: 09:37
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Çin'de etki gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel baskınları ve toprak kaymaları nedeniyle en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü açıklanırken, tahliye edilen kişi sayısı da 110 bine ulaştı.

Guangdong eyaleti başta olmak üzere Çin'in Güney kesimlerinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların bilançosu ağırlaştı. Sel ve toprak kaymaları nedeniyle Zhaoqing şehrinde 3, Shaoguan şehrinde 1 olmak üzere en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yerel yetkililer, Shaoguan ve Qingyuan şehirlerinde kayıp olarak kayda geçen 10 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Shaoguan, Guangzhou, Heyuan, Zhaoqing, Qingyuan, Meizhou ve Huizhou şehirlerinde yaşayan yaklaşık 110 bin kişinin toprak kayması ve sel riski nedeniyle evlerinden tahliye edildiği aktarılırken, bunlardan 25 bin 800'ünün barınaklarda kaldığı kaydedildi.

En az 6 kişi yaralanmıştı

Çin'in Güney kesimleri geçtiğimiz Perşembe günü itibariyle mevsim normallerinin üzerindeki sağanak yağışların etkisi altına girmiş, yaşanan sel ve toprak kaymaları birçok yapı ve tarım arazisini kullanılamaz hale getirmişti. En az 6 kişinin yaralandığı açıklanırken, etkilenen bölgelerde 140,6 milyon yuanlık (19,4 milyon ABD doları) maddi zarar meydana geldiği kamuoyuna yansımıştı. - GUANGDONG

Kaynak: İHA

Uluslararası, Çevre, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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