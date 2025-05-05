Çin'de Turist Teknesi Felaketi: 10 Ölü

Çin'in Guizhou eyaletine bağlı Qianxi şehrinde bir nehirde toplam 84 turisti taşıyan 4 teknenin şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de turist gezisi faciayla son buldu. Guizhou eyaletine bağlı Qianxi şehrinde bir nehirde dün toplam 84 turisti taşıyan 4 teknenin şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Devlet medyasına göre, kurtarılan 74 kişiden 70'i tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, eyalet yetkililerine "tüm imkanları kullanmaları" talimatını verirken, bölgeye yaklaşık 500 kurtarma görevlisi seferber edildi. Xi ayrıca yetkililerin, turistik alanlar ve büyük kamu alanlarında artan kaza sayısını önlemek amacıyla güvenlik önlemlerini artırmaları gerektiğini söyledi. - PEKİN