Çin ve Filipinler Gemileri Çarpıştı

Çin Sahil Güvenliği ve Çin ordusuna ait iki gemi, Filipinler Sahil Güvenlik gemisini takip ettiği sırada Güney Çin Denizi'nde çarpıştı.

Filipinler Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki Scarborough Resifi'nde yürütülen bir ikmal görevi sırasında Filipinli gemiler ve balıkçıların Çin gemileri tarafından tehlikeli manevralar ve engelleme eylemlerine maruz kaldığı belirtildi. Ancak mürettebatın çabaları sayesinde fiziki müdahaleden kaçınıldığı vurgulandı. Bu sırada Çin Sahil Güvenlik (CCG) gemisi 3104 ile Filipinler'e ait bir devriye gemisini takip eden Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanmasına ait savaş gemisinin çarpıştığı aktarıldı. Çin Sahil Güvenlik gemisinin Çin donanma gemisine çarptığı, sahil güvenlik gemisinin pruvasında ciddi hasar meydana geldiği ifade edildi. Filipinler Genelkurmay Başkanı General Romeo Brawner yaptığı açıklamada, "Bizim değerlendirmemize göre Çin donanma gemisinin asıl amacı, Filipin Sahil Güvenlik gemisine çarpmaktı" ifadelerini kullandı.

Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in "tehlikeli manevralarından" ciddi şekilde endişe duyduğu belirtildi. Çarpışmanın "uluslararası denizcilik kurallarına uymanın önemini" gösterdiği belirtilen açıklamada, Filipinler gemisindeki mürettebatının Çin tarafına tıbbi yardım ve diğer ilgili destekleri sunduğu vurgulandı.

Bilinen ilk çarpışma

Paylaşılan görüntülerde, Çin Sahil Güvenlik gemisinin Filipinler Sahil Güvenlik gemisini takip ettiği, ardından Çin donanma gemisinin aniden yolunu keserek Çin Sahil Güvenlik gemisine çarptığını ve pruvasına zarar verdiği görüldü. Bunun, bölgede Çin gemileri arasında bilinen ilk çarpışma olduğu öğrenildi.

Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlık

Filipinler, Scarborough Resifi'nin münhasır ekonomik bölgesi içinde yer aldığını iddia ederken, Çin ise resifin kendi egemenliğinde olduğunu öne sürüyor.

Çin yönetimi, Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inden fazlasında egemenlik iddia ediyor. Enerji açısından zengin sularda doğal gaz ve 11 milyar varil petrol bulunuyor. - MANILA