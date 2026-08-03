Çınar'da Anız Yangını Söndürüldü
Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde geceyi aydınlatan anız yangını söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Çınar ilçesi mevkisinde dün gece henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Geceyi aydınlatan alevler, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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