Çınarcık\'ta Motosiklet Kazası: Aile Yanında 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, karı koca hayatını kaybederken, 3 yaşındaki çocukları ağır yaralı kurtuldu. Kazada iki motosikletin kavşakta çarpıştığı belirlendi.

Kaza, Çınarcı NATO yolu girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Çınarcık NATO Yolu üzerinde daha önce bir çok trafik kazasının yaşandığı kavşakta Orhangazili Mustafa Sezer'in (28) kullandığı 16 BTZ 421 plakalı motosiklet ile Ömer Burhan Sevinç idaresindeki bir başka motosiklet çarpıştı. Kazada Mustafa Sezer olay yerinde, eşi Yaren Sezer ise kaldırıldığı Devler Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yanlarında olan 3 yaşındaki oğulları Alparslan Sezer'in ise ağır yaralandığı belirlendi. Kazayı haber alan Sezer ailesinin Orhangazi'deki yakınları Çınarcık'a hareket etti - YALOVA