Cinayet Kurbanı Kız Kardeşler Giresun'da Toprağa Verildi - Son Dakika
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Cinayet Kurbanı Kız Kardeşler Giresun'da Toprağa Verildi

Giresun'da güvenlik görevlisi A.T. tarafından öldürülen Yonca Çavuş ve Rana Çavuş Gökçin, sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Katil zanlısı tutuklandı.

10.05.2025 18:37
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Cinayet kurbanı kız kardeşler toprağa verildi

Giresun'da güvenlik görevlisi tarafından silahla vurularak öldürülen Yonca Çavuş ve kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin son yolculuğuna uğurlandı

Rana Çavuş Gökçin'in bir ay sonra düğünü olacağı öğrenildi

GİRESUN - Giresun'un Aksu Mahallesi'nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde dün sabah saatlerinde okulun güvenlik görevlisi tarafından silahla vurularak öldürülen kız kardeşler toprağa verildi.

Keşap'ın Kayabaşı köyünde öğlen namazına müteakip Yonca Çavuş ve kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin'in kılınan cenaze namazına Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Keşap Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan, cenaze yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yonca ve Rana kardeşler aile kabristanlıklarında yan yana toprağa verildi.

Cinayet zanlısı A.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Espiye L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Rana Çavuş Gökçin'in bir ay sonra düğünü olacağı öğrenildi.

Olay, dün sabah Aksu Mahallesi'nde Sosyal Bilimler Lisesi'nde çalışan A.T. alacak verecek nedeniyle aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Rana Çavuş Gökçin ve ablası Yonca Çavuş'u silahla vurdu. Tüm müdahalelere rağmen Yonca Çavuş olay yerinde hayatını kaybederken, Rana Çavuş Gökçin ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cinayet Kurbanı Kız Kardeşler Giresun'da Toprağa Verildi - Son Dakika

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