Samsun'da cinayetten hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan kadın, polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan aranan A.B.A.'nın Yaşardoğu Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Polisin operasyonuyla yakalanan A.B.A., cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Cinayet Zanlısı Kadın Samsun'da Yakalandı - Son Dakika
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