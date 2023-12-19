Çine\'de kaybolan büyükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu

Aydın'ın Çine ilçesinde kaybolan bir şahsa ait büyükbaş hayvan jandarmanın çalışması ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çine ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde hayvancılık yapan bir şahsa ait besihanesinden bir adet büyükbaş hayvanın kaybolduğu ihbar edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş kapsamlı araştırma ve aramalar sonucu iki saat içerisinde kayıp hayvan besihanenin bir kilometre ilerisinde boş arazide bulunarak sahibine teslim edildi. Hayvan sahibine hayvan hırsızlıklarına karşın alınacak önlemler hakkında bilgilendirme de yapıldı. - AYDIN