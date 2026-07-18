Çine'de orman yangını - Son Dakika
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Çine'de orman yangını

Çine\'de orman yangını
18.07.2026 14:53  Güncelleme: 14:54
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Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın için söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Kavşit Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Orman Yangını, 3. Sayfa, Aydın, Çevre, Yaşam, Çine, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çine'de orman yangını - Son Dakika

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