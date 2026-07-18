Çine\'de orman yangını

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın için söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Kavşit Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor. - AYDIN