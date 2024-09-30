Cinnet Geçiren Koca, Eşini Vurduktan Sonra İntihar Etti

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Afyonkarahisar'da cinnet getiren kocası tarafından vurulan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olay sırasında kurşunların hedefi olan oğlunun ise tedavisi devam ediyor. Olay sonrası aynı tüfekle intihar eden baba da hayatını kaybetti.

Olay, Emirdağ ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Kacerli Mahallesi'nde yaşayan Seydi Aktan, bilinmeyen bir nedenle eşi Satı Aktan ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Seydi Aktan karısının üzerine ateş açtı. Açılan ateşle Satı Aktan ve kavgayı ayırmaya çalışan oğlu M.A., yaralandı. Seydi Aktan, ardından aynı tüfekle intihar ederek hayatını kaybetti. Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralanan kadın ve oğlunu ambulansla hastaneye kaldırdı. Tüfeği ateşleyen Seydi Aktan'ın ise öldüğü belirlendi. Hastaneye kaldırılan Satı Aktan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken oğlu M.A.'nın ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR