Cinsel İstismar Sanığı Tahliye Edildi - Son Dakika
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Cinsel İstismar Sanığı Tahliye Edildi

Bolu'da eşine şiddet ve kızına istismar iddiasıyla tutuklu yargılanan A.T., tahliye edildi.

09.05.2025 14:13
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Bolu'nun Göynük ilçesinde eşine şiddet uyguladığı ve 12 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 7 aydır tutuklu yargılanan A.T., yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.

Olay, Göynük ilçesine bağlı Dedeler köyünde meydana geldi. Geçtiğimiz kasım ayında, A.T. isimli şüpheli, eşi Z.T.'ye yönelik şiddet uyguladığı ve 12 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Kadına karşı basit yaralama', 12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı' suçlamalarıyla sanık A.T. hakkında dava açıldı. Bolu 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık A.T. ve avukatlar hazır bulundu. Sanık avukatı, müvekkiline yöneltilen "eşe karşı şiddet" ve "çocuğa yönelik cinsel istismar" suçlamalarının ayrı ayrı değerlendirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti talebi değerlendirerek kabul etti.

Beraatini talep eden sanık A.T., "Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"Suçu işlediğine dair dosyada kesin bir delil bulunmamaktadır"

Sanık Avukatı Beyhan Yüksel, "Mütalaada yer alan hususları kabul etmiyoruz. Özellikle cinsel istismar suçlarına ilişkin ayrı ayrı beraat kararı verilmesini talep ediyoruz. Geçtiğimiz celsede hem müştekiler hem de mağdurlar ayrı ayrı dinlenmiştir. Olayla ilgili tüm çelişkiler ortaya konulmuş, yaşanmadığını gösterecek hususlar açıklığa kavuşmuştur. Bu aşamada, müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz. Cinsel istismar suçu bakımından, müvekkilimin bu suçu işlediğine dair dosyada kesin bir delil bulunmamaktadır. İddialar tamamıyla ihmaller üzerine kurulmuştur. Ayrıca şikayet süresinin içinde olup olmadığı da net değildir. Bu nedenle, müvekkilimin cinsel istismar suçundan beraatini ve mevcut tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliyesini talep ediyoruz. Söz konusu suçlar birbirinden farklı olaylara ilişkin olduğu için cinsel istismar suçunun diğerlerinden ayrılarak değerlendirilmesini, diğer suçlar yönünden ise dosyanın ayrılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti tarafından 7 aydır tutuklu yargılanan A. T. hakkında yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verildi.

Davanın karar duruşması 16 Mayıs'ta görülecek. - BOLU

Kaynak: İHA

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