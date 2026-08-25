Cinsel İstismardan 20 Yıl Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Gaziantep'te 20 yıl hapis cezası kesinleşen K.Ş. jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.
Gaziantep'te cinsel istismar suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Nizip ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, cinsel istismar suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ş. isimli şahıs yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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