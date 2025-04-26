Cinsel İstismarın Sesi Virginia Giuffre İntihar Etti

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde 2019'da intihar eden ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'den şikayetçi olan Virginia Roberts Giuffre, evinde intihar etti.

Kız çocuklarına yönelik bir cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ve eski kız arkadaşı Gislaine Maxwell'i en aleni şekilde suçlayan cinsel istismar kurbanlarından biri olan 41 yaşındaki Virginia Giuffre, Avustralya'da yaşadığı çiftliğinde intihar etti. Virginia Giuffre'nin ailesi tarafından yapılan açıklamada, istismarın getirdiği yükün artık dayanılmaz bir hale geldiği ve Giuffre'nin birkaç yıldır yaşadığı çiftlikte intihar ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kalbimiz paramparça olmuş bir şekilde Virginia'nın dün gece Batı Avustralya'daki çiftliğinde hayatını kaybettiğini duyuruyoruz. Hayatı boyunca cinsel istismar ve insan ticareti mağduru olduktan sonra intihar etti. Virginia, cinsel istismar ve insan ticaretine karşı verilen mücadelede azimli bir savaşçıydı. Hayatta kalan birçok kişi için umut ışığı oldu. Karşılaştığı tüm zorluklara rağmen ışığı hep parladı. Yokluğu, tarif edilemez bir şekilde hissedilecek" ifadeleri kullanıldı.

Batı Avustralya polisi de Neergabby bölgesinde 41 yaşında bilinci kapalı bir kadın olduğuna ilişkin ihbar aldıklarını ve olay yerine varan ekiplerin ilk yardım müdahalesinde bulunduklarını belirterek kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini doğruladı.

Epstein'in ifşa edilmesinde kilit bir rol üstlenen ve ana davacı olan Giuffre, 3 hafta önce bir okul otobüsünün arabasına çarpmasının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, ölümüne birkaç gün kaldığını yazmıştı.

Epstein davasının sembol ismiydi

Virginia Giuffre, 2000 yılında ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki tatil kompleksi Mar-a-Lago'da soyunma odası asistanı olarak çalışırken İngiliz sosyetesinden Ghislaine Maxwell ile tanıştığını ve Maxwell'in kendisine ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'in masaj terapisti olarak çalışma teklifini ilettiğini anlatmıştı. Giuffre, bu süreçte ABD'li milyarder Epstein'in kendisini cinsel amaçlarla arkadaşlarına ve müşterilerine sunduğunu iddia etmişti. ABD'li milyarder iş adamı Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan ve 14 yaşından küçük onlarca kız çocuğuna karşı cinsel taciz ve istismar suçlamaları ile 6 Temmuz 2019'da New York'taki federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra suçlu bulunarak cezaevine gönderilmişti. Epstein, tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar etmişti. Ghislaine Maxwell ise Epstein'ın istismarına yardım etmekten suçlu bulunarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Prens Andrew aleyhinde 2021'de dava açmıştı

Giuffre ayrıca, 17 yaşındayken insan ticareti yoluyla İngiliz Kraliyet Ailesinden York Dükü Prens Andrew'e gönderildiği ve Andrew'in cinsel istismarına maruz kaldığı iddiasında bulunmuştu. 2021'de New York'taki federal mahkemede Prens Andrew aleyhinde dava açan Giuffre, Andrew'ün 17 yaşındayken kendisine 3 defa cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürmüştü. Prens Andrew suçlamaları reddetmiş, 2022 yılında Andrew ve Giuffre, para karşılığında uzlaşıya varmıştı. - CANBERRA