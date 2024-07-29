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Cipe çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı; yaralı çocuk oyuncağını elinden bırakmadı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, cipe arkadan çarptı; 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralanan 7 yaşındaki Nilüfer'in en sevdiği oyuncak bebeğini elinden bırakmaması dikkat çekti.

Kaza saat 16.30 sıralarında İnegöl-Bursa yolu üzeri Huzur mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü İbrahim D.yönetimindeki 34 KAP 281 plakalı otomobil, yavaşlayan sürücü Osman E.yönetimindeki 16 VV 071 plakalı Cipe arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile otomobildeki eşi Şeyma D.ile çocukları 7 yaşındaki Nilüfer D. ve 5 yaşındaki Ejder Onur D. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.