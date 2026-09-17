Cirrus tipi uçak dağa çarptı, aralarında Britanyalıların da olduğu 3 kişi öldü - Son Dakika
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Cirrus tipi uçak dağa çarptı, aralarında Britanyalıların da olduğu 3 kişi öldü

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Cirrus tipi uçak dağa çarptı, aralarında Britanyalıların da olduğu 3 kişi öldü
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İsviçre'nin Valais kantonunda salı günü Cirrus SR22T tipi küçük uçağın Leukerbad yakınlarında dağ yamacına çarparak düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı ölenlerden ikisinin Britanyalı olduğunu açıklarken, Valais polisi kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

İsviçre'nin Valais kantonunda salı günü Cirrus SR22T tipi küçük uçağın dağ yamacına çarparak düşmesi sonucu ikisi Britanyalı 3 kişi hayatını kaybetti.

İsviçre'de Alp dağlarının sınırında bulunan Valais kantonunda Salı günü uçak kazası meydana geldi. Cirrus SR22T tipi küçük uçak, kaplıca kenti Leukerbad yakınlarındaki Fluhalp bölgesinde yerel saatle 16.00 sıralarında dağ yamacına çarparak düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. İngiltere Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ölenlerin ikisinin Britanyalı olduğu aktarıldı.

Valais polisi, uçağın Lugano kentinden havalandığını, Sion Havalimanı'nda mola verdiğini bildirdi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü aktaran polis, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi sürecinin devam ettiğini aktardı.

Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığıİngiltere3. SayfaİsviçreUlaşımSon Dakika

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SON DAKİKA: Cirrus tipi uçak dağa çarptı, aralarında Britanyalıların da olduğu 3 kişi öldü - Son Dakika
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