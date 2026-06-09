Çivril'de sosyal medya operasyonu: 7 gözaltı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Belediye Başkanı Semih Dere aleyhine sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; Ramazan ayı içerisinde oluşturulduğu öne sürülen bir sosyal medya grubu üzerinden Çivril Belediye Başkanı Semih Dere hakkında çeşitli paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Semih Dere'nin şikayeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında bir mahalle muhtarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldığı, cep telefonları ve çeşitli dijital materyallere incelenmek üzere el konulduğu belirtildi. Ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan ilk incelemelerde, soruşturmaya konu paylaşımlarla ilgili olduğu değerlendirilen bazı yazışma ve görüntülere ulaşıldığı iddia edildi.

Yetkililer, dijital incelemelerin devam ettiğini belirtirken, soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olabileceği öne sürüldü. - DENİZLİ