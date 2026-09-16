Çivril’de elektrikli bisiklete otomobil çarptı: 1 - Son Dakika
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Çivril’de elektrikli bisiklete otomobil çarptı: 1

Çivril’de elektrikli bisiklete otomobil çarptı: 1
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Denizli’nin Çivril ilçesinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde bulunan belediye personeli Erkan Akbudak, dönüş yapmak isteyen otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde bulunan belediye personeli Erkan Akbudak, dönüş yapmak isteyen otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Elektrikli bisiklet sürücüsü asfalta savruldu

Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede elektrikli bisikletiyle ilerleyen Erkan Akbudak'a, Aşağı Mahalle'ye dönüş yapmak isteyen H.Ö. idaresindeki AIC HO 20 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan elektrikli bisikletten asfalta savrulan Akbudak yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Akbudak, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akbudak'ın Çivril Belediyesi personeli olduğu ve kaza sırasında mesai arasında öğle yemeği için seyir halinde bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yaralanma, Belediye, 3. Sayfa, Otomobil, Denizli, Çivril, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çivril’de elektrikli bisiklete otomobil çarptı: 1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çivril’de elektrikli bisiklete otomobil çarptı: 1 - Son Dakika
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