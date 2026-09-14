Çivril’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesi Yuvaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 DR 463 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen otomobil, Yuvaköy Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan Ü.G.B. (61) ve A.U. (56) ile 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.